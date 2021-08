24 Stunden ersichtlich - Tiktok testet selbstlöschende Videos wie Instagram

So sieht die neue Funktion bei Tiktok aus.

Auch der Name erinnert daran: Tiktok Stories.

Die Story-Funktion auf Instagram wird bei den Nutzerinnen und Nutzern immer beliebter. Dies hat auch Tiktok bemerkt und arbeitet nun an einer eigenen Version dieses Features. Tatsächlich trägt dies auch denselben Namen wie bei Instagram und heisst «Tiktok Stories». Das geht aus einem Screenshot hervor, den der Social Media Experte Matt Navarra auf Twitter geteilt hat.

Keine Neuheit

So können Nutzerinnen und Nutzer bei Whatsapp schon seit längerem kurzlebige Bilder in ihrem Status teilen und erst kürzlich hat das Unternehmen Fotos eingeführt, die vom Empfänger nur einmal angesehen werden können. Das soll zum Beispiel sinnvoll sein, wenn man mit jemandem vertrauliche Informationen, wie ein WLAN-Passwort teilen wolle, erläuterte der zu Facebook gehörende Chatdienst in der Nacht zum Mittwoch.