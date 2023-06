Ertrunken im Linthkanal: Tiktok trauert um 20-jährigen Schweizer

Am selben Wochenende kam es in der Ostschweiz zu zwei weiteren tödlichen Badeunfällen.

Am Samstagabend haben Einsatzkräfte eine leblose Person aus der Linth geborgen. Trotz eines Grossaufgebots an Rettungskräften und einem Helikopter der Rega konnte beim 20-jährigen, im Kanton St. Gallen wohnhaften, Schweizer nur noch der Tod festgestellt werden.

Bergung des 20-Jährigen gestaltete sich schwierig

Bei dem Opfer handelte es sich um den 20-jährigen F.* Auf Tiktok teilt eine Freundin des Verstorbenen ihre Trauer: «Das hast du nicht verdient», schreibt sie darunter. Das Video geht daraufhin auf der Social Media Plattform viral und zählt insgesamt fast 300’000 Aufrufe. Die Betroffenheit bei den Userinnen und Usern ist gross. «Ich will nicht wissen, was er in diesem Moment für eine Panik hatte», schreibt jemand.

Drei tödliche Badeunfälle an einem Wochenende

Am selben Wochenende kam es in der Ostschweiz zu drei weiteren, ähnlichen Fällen. Bei Altenrhein SG wird ein 14-Jähriger im Bodensee vermisst, nachdem er sich beim Segeln vom Boot entfernte und verschwand. Weiter kam ein 36-Jähriger beim Baden in den Drei Weieren in St. Gallen ums Leben. Ein dreijähriger Bub hatte Glück und konnte sich rechtzeitig an einem Stein festhalten, nachdem er in Saas im Prättigau GR mehrere hundert Meter von einem Bach mitgezerrt wurde.