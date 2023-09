Deutschland: Nach Deo-Challenge – Jugendlicher (15) tot

In Deutschland ist ein 15-Jähriger mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Folgen einer Tiktok-Challenge verstorben.

Das Deo so lange auf die Haut sprühen, bis es richtig weh tut: Das ist nur eine Variante der schon seit längerer Zeit auf Tiktok kursierenden «Deo-Challenge» – auch wenn die Chemikalien aus dem Deo schwere Verbrennungen auf der Haut verursachen können. In der zweiten Variante der Mutprobe atmet man das Deo ein – so lange, bis man bewusstlos wird. Vermutlich starb ein Jugendlicher (15) aus Coesfeld, Deutschland, vermutlich an den Folgen genau dieser Challenge. Neben seinem leblosen Körper fand die Polizei zahlreiche leere Deo-Flaschen.