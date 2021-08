Durchfall und Übergewicht - Tiktok-Trend #FrozenHoney alarmiert Ärztinnen und Ärzte

Virale Trends tauchen fast jeden Tag in den sozialen Medien auf, aber ein neuer hat bei Gesundheitsexpertinnen und -experten für Aufregung gesorgt: die #frozenhoney-Challenge. Der Hashtag wurde innert Tagen über 855 Millionen Mal aufgerufen.

Dabei wird Honig in eine leere Flasche gefüllt und eingefroren. Der Honig verwandelt sich dabei in eine Art Gelee und wird durch den Flaschenhals herausgedrückt und kann abgebissen werden.

Sorge wegen Trend auf Tiktok

Medizinerinnen und Mediziner betrachten den neuen Trend allerdings mit Sorge. Dana Hunnes, Professorin an der Fielding School of Public Health der Universität von Kalifornien in Los Angeles, sagt gegenüber «USA Today» , dass eines der grössten Probleme der konzentrierte Zucker und die Kohlenhydrate sind, die im Honig enthalten sind.