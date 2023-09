Hypnose: TikTok-Videos wollen dich in Trance versetzen

Tiktok-Videos versprechen den Usern, sie in Trance versetzen zu können.

Vermehrt tauchen auf Tiktok Videos auf, in denen angebliche Hypnotiseure es schaffen wollen, Zuschauende über das Internet in Trance zu versetzen. Während es bei einigen Videos nur darum geht, in einen tiefen Entspannungszustand zu kommen, versprechen andere gar die Überwindung von Ängsten oder das Hervorrufen verschollener Erinnerungen. Doch kann das alles überhaupt funktionieren?