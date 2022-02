Thailand : Tiktok-Video geht viral – ist dieser Mönch wirklich 163 Jahre alt?

Auf Tiktok geht ein Video viral, das einen thailändischen Mönch zeigt, der angeblich 163 Jahre alt sein soll. Der Mann habe sich selbst mumifiziert, so die Begründung.

1859 veröffentlicht ein gewisser Charles Darwin sein Werk «Über die Entstehung der Arten» und begründet so die moderne Evolutionstheorie. Über das britische Weltreich herrscht Königin Victoria, und in der Schweiz wird Jakob Stämpfli zum Bundespräsidenten gewählt. In diesem Jahr soll auch der heute noch lebende älteste Mensch der Welt in Thailand zur Welt gekommen sein.



Wer dieser Tage in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit über ein Video mit einem Mann stolpern, der mehr einer Mumie gleicht als einem lebenden Menschen. Laut den Texten dazu handelt es sich um einen 163-jährigen Mönch, der Sokushinbutsu praktizierte. Dabei handelt es sich um eine buddhistische Praxis der Selbstmumifizierung, die im 19. Jahrhundert allerdings verboten wurde.