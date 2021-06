189 km/h ausserorts - Tiktok-Video zeigt Raser-Exzess auf Aargauer Landstrasse

Mit 189 donnert der Fahrer über eine Landstrasse. Nach einer Kurve kommt ihm auf der Gegenfahrbahn ein anderes Auto entgegen. Als in der Ferne ein Kreisel ersichtlich wird, fängt der Fahrer an abzubremsen. Diese Szenen spielen sich in einem Video ab, das in den vergangenen Tagen auf Tiktok kursierte. Schauplatz der Raserei ist eine Strasse ausserorts in der Nähe von Brugg AG – dort gilt eigentlich ein Tempolimit von 80km/h.