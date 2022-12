Tiktok-Trend: Dutzende Videos über Hochsensibilität verbreiten sich

Videos, in denen Betroffene ihre Hochsensibilität beschreiben, trenden derzeit auf Tiktok.

Mit diesen Gefühlen ist Nikolina nicht alleine. Dutzende Videos tauchten in den letzten Tagen auf der Plattform auf, in denen vor allem junge Frauen davon berichten, wie sie herausgefunden haben, dass sie hochsensibel sind. Nikolina trägt das an die Öffentlichkeit, um anderen Tipps zu geben. Die Kommentare und Reaktionen zeigen: Viele, die die Videos sehen, erkennen sich darin wieder – und schlussfolgern, dass sie selber hochsensibel sind.