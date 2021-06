Biometrische Informationen - Tiktok will neu Gesichter und Fingerabdrücke abspeichern

So darf Tiktok in den USA künftig biometrische Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer auswerten.

Tiktok hat am Mittwoch ihre Privatsphäre-AGB angepasst. Neu heisst es darin, dass in den USA «biometrische Identifikatoren und biometrische Informationen gesammelt werden können». Dabei handelt es sich um Daten wie beispielsweise den Gesichtsabdruck oder die Aufnahme der Stimme, die aus den heraufgeladenen Clips herausgelesen werden können, wie techcrunch.com berichtet.

So heisst es in einer neuen Sektion der Tiktok-AGB: «Tiktok kann Informationen über die Bilder und Tonaufnahmen der Inhalte von Userinnen und Usern sammeln. Dazu gehört beispielsweise die Identifizierung von Objekten und Szenerie, die in einem Clip erscheinen, die Existenz und Position von Gesichts- und Körpermerkmalen und -Attributen innerhalb eines Bildes und die Art an Ton- und Sprachaufnahme, die in den Clips verwendet wird.»