vor 1h

Einkommen generieren

Tiktok will seinen Usern nun Geld zahlen

Youtube nutzt schon lange ein Monetisierungsprogramm für seine Creators. Nun will auch Tiktok nachziehen und legt einen 200-Millionen-Dollar-Fonds für seine User an.

von Dominique Zeier

Darum gehts Tiktok will seine User für ihre Inhalte entlöhnen.

Dafür wird ein Fonds über 200 Millionen Dollar angelegt.

Ab nächstem Monat können sich Creators für dieses Monetisierungsprogramm anmelden.

Wie viel Geld man genau verdienen kann und wie vielen Usern dies zugutekommen wird, ist noch unklar.

Auf Tiktok kann man sehr schnell sehr berühmt werden und Millionen von Followern generieren. Im Gegensatz zu Plattformen wie beispielsweise Youtube gibt es aber bis anhin keinen Weg, diese Videos direkt über das Unternehmen zu monetisieren. Geld verdienen konnten Tiktoker bisher nur über Werbepartnerschaften mit Marken oder via Livestreams.

Dies möchte Tiktok nun ändern. Wie es am Donnerstag ankündigte, wird ein Fonds über rund 200 Millionen Dollar angelegt, der direkt den Creators auf der Plattform zugutekommen soll. In einem Statement hiess es, dass dieses neue Programm dazu gemacht sei, «ambitionierte Creators, die die Möglichkeit suchen, mit ihren Inhalten ihren Lebensunterhalt zu verdienen, zu unterstützen». Tatsächlich soll der Fonds bereits in diesem Jahr eingesetzt werden.

Um sich für diesen zu qualifizieren, müssen die User mindestens 18 Jahre alt und – zumindest bis auf weiteres – in den USA ansässig sein. Ausserdem müssen sie regelmässig Videos auf Tiktok posten, die den Guidelines des Unternehmens entsprechen. Tatsächlich soll die Anmeldung für dieses Programm bereits im nächsten Monat starten.

Kompetitive Position beibehalten

Noch nicht kommuniziert wurde, wie das Geld genau an die Tiktoker ausbezahlt werden wird und wie viel Einkommen ein User tatsächlich generieren kann. Auch ist unbekannt, wie viele Tiktoker in das Programm aufgenommen werden. Tatsächlich handle es sich bei den 200 Millionen Dollar aber nur um einen Anfangskredit, der den ganzen Prozess zum Anlaufen bringen soll. Das neue Monetisierungsprogramm soll dabei helfen, das Unternehmen weiterhin in einer kompetitiven Position auf dem Markt zu halten und Top-Talenten einen Anreiz zu liefern, Inhalte auf Tiktok zu posten.

Augenblicklich kämpft das Unternehmen an verschiedensten Fronten. Erst vor kurzem hat die amerikanische Regierung angekündigt, in Erwägung zu ziehen, Tiktok in den Vereinigten Staaten sperren zu lassen. Grund dafür ist der Sitz des Unternehmens in China. Erst Anfang dieser Woche hat Tiktok kommuniziert, dass über die nächsten drei Jahre rund 10’000 Jobs in den USA kreiert werden sollen, um das Unternehmen stärker dort zu verankern.