Gerichtsentscheid : Tiktok wird in den USA vorläufig nicht verboten

Ginge es nach der US-Regierung, könnte Tiktok seit Mitternacht Ortszeit nicht mehr heruntergeladen werden. Das verhinderte nun aber ein Richter.

Ein US-Richter hat am Sonntag die drohende Blockierung von Tiktok im Angebot von Google und Apple vorläufig gestoppt. Eine Verbannung der Kurzvideodienstes des chinesischen Bytedance-Konzerns hätte bedeutet, dass die App in den USA nicht mehr heruntergeladen werden könnte. Dieses Verbot hätte nach den Plänen der US-Regierung am Sonntag um 23.59 Uhr Ortszeit in Kraft treten sollen. Bytedance war gegen diese Anordnung vor Gericht gegangen.