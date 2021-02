«Zuhause für Fussballfans» : Tiktok wird Sponsor der Fussball-EM

Fussballfans auf Tiktok dürfen sich freuen: Die App ist neuer Sponsor der Fussball-EM und kündigt exklusive Inhalte auf einem eigenen EM-Account an.

Die Fussball-Europameisterschaft hat einen neuen globalen Sponsor: Die Social-Media-App Tiktok. Ziel der digitalen Unterhaltungsplattform sei es, ein «Zuhause für Fussballfans zu werden, um ihre Leidenschaft zu teilen, wenn das Turnier beginnt», hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung der Europäischen Fussball-Union UEFA.

Die Fussball-EM findet vom 11. Juni bis 11. Juli statt – wegen der Corona-Pandemie war sie um ein Jahr verschoben worden. Tiktok ist eine der am häufigsten heruntergeladenen Apps der Welt, sie ist in mehr als 150 Ländern und in 75 Sprachen verfügbar. Die Plattform kommt aus China und wird von mehreren europäischen Datenschutzbehörden skeptisch beobachtet.