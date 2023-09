Luzern: Tiktoker veranstaltet Kissenschlacht mitten in der Altstadt

Passantinnen und Passanten, die am Samstag in der Stadt Luzern unterwegs waren, staunten nicht schlecht, als ihnen ein junger Mann plötzlich ein Kissen anwarf.

Leon Isek alias Luzernervibe geht für seine Tiktok-Videos regelmässig auf die Strasse, spricht Passantinnen und Passanten an und führt mit ihnen humorvolle Umfragen durch. In seinem neuesten Video spricht der Luzerner jedoch nicht mit den Leuten, sondern wirft ihnen ein Kissen zu und fordert sie zu einem Kampf heraus.

«Ich war zu Hause, als mir plötzlich der Gedanke kam, ich wolle wieder einmal eine Kissenschlacht machen», sagt er zu 20 Minuten. Also rief er seinen Kameramann Lenny an und gemeinsam planten die beiden ihren nächsten Videodreh. Am Samstag machten sie sich dann auf den Weg in die Altstadt. «Dort rannte ich zu den Leuten, warf ihnen ein Kissen zu und wir kämpften dann gegeneinander.»