Geophagie: Tiktoker essen Erde – das steckt hinter dem skurrilen Trend

Kleinkinder, die sich ein Stück Erde in den Mund stecken und genüsslich schmatzen, sind nichts Ungewöhnliches. Aber Erwachsene, die Erde essen? Tatsächlich gehen auf Tiktok Videos viral, in denen User und Userinnen begeistert Erde essen. Sie erzählen, es helfe der Verdauung und beissen vor laufender Kamera laut knuspernd in harte Erdbrocken.