Deep Fake - Tiktoker faken bekannte Gesichter mit künstlicher Intelligenz

Das Thema ”Deep Fake”, die Technologie, die hinter diesen Anwendung steht, erhält dennoch in den letzten Tagen wieder vermehrt Aufschwung. Bei dieser Methode ermöglicht die künstliche Intelligenz eine realistisch wirkende Visualisierung von Gesichtszügen inklusive deren Bewegungen. Wie 20 Minuten in der vergangenen Woche berichtete, sind es vor allem pornografische Inhalte, die mit dieser Technologie verändert werden.

Auch Tiktoker verwenden künstliche Intelligenz

Die Technologie wird immer besser

Die Fortschritte künstlicher Intelligenz bedeuten auch eine noch bessere Fälschung und Simulierung von Gesichtszügen und Mimik. Auch der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hat sich in den vergangenen Wochen mit diesem Thema auseinandergesetzt. In seiner Sendung ZDF Magazin Royale, lässt er sogar die Präsidentin der Europäischen Kommission und Sänger Michael Wendler sprechen. In diesen Fällen ist jederzeit klar, dass es sich um eine Fälschung handelt. Dass diese Technologie auch missbräuchlich genutzt wird , ist eine Tatsache und bleibt, bei all dem potentiellen Unterhaltungseffekt, auch weiterhin eine Gefahr.