Tiktok-Video

Teenager finden Koffer mit Leiche an Strand

Auf der Videoplattform Tiktok geht derzeit der Fund einer Leiche viral. Teenager fanden vergangenen Freitag einen Koffer mit menschlichen Überresten.

16 Millionen Mal wurde das Video des Tiktok-Nutzers «UghHenry» angesehen. Im Video wird für einmal allerdings kein neuer Tanz gezeigt, sondern menschliche Überreste entdeckt. Aufgenommen wurde das Ganze an einem Strand in Seattle.

Angefangen hat die ganze Aktion harmlos. Vergangenen Freitag entdeckte eine Gruppe Teenager einen schwarzen Koffer neben einem Steg. Ein Mädchen sagt: «Vielleicht ist ja viel Geld dort drin.» Hoffnungsvoll klettert ein anderes Mädchen zum Koffer und öffnet ihn. Zu sehen sind allerdings nur schwarze Plastiktüten. An der Reaktion des Mädchens merkt man allerdings schnell: Aus dem Koffer entweicht ein starker Geruch. Der Tiktoker schreibt im Video: «Das stinkt grauenhaft.»

Mit einem Stock beginnt das Mädchen auf der Tüte herumzustochern – ohne Erkenntnis. Die Teenager melden den Fund der Polizei. Am Sonntag teilt die Polizei in einer Mitteilung mit, dass menschliche Überreste in den Tüten waren. Im Zuge der Spurensuche machte die Polizei einen weiteren Fund. Im Wasser trieb ein weiterer Sack mit Leichenteilen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.