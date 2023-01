Kylie Jenner amüsiert sich über Tiktok-Parodie von sich und Travis Scott

Seit der Bekanntgabe lacht das Netz über den ausgefallenen Namen des Kindes. So soll der Name etwa im arabischen Slang «mein Penis» bedeuten.

Nachdem Realitystar Kylie Jenner (25) den Namen ihres Sohnes auf Instagram verkündete , sind alle Fans zu Beginn entzückt über den kleinen Jungen, ehe Dutzende Kommentare hereinschneien, in denen über die Bedeutung des Namens diskutiert wird. So bedeutet «Aire» auf Arabisch «mein Penis».

Tiktoker bringt Kylie Jenner zum Lachen

Es folgen unzählige Parodien zum Namen und darüber, wie Kylie und der Vater des Kindes, Rapper Travis Scott (31), über einen passenden Namen diskutieren. So auch der Tiktoker Simzy. Dieser nimmt in einem Sketch sowohl die Unternehmerin als auch den Rapper auf die Schippe und unterlegt das Video mit dem Intro der Animationsserie «Avatar: The Last Airbender», in welchem die vier Elemente – Wasser, Erde, Feuer und Luft – aufgezählt werden. Als er als «Kylie» zum Element Luft, zu Englisch also «Air», kommt, horcht er als «Travis Scott» auf.