Rindertalg im Gesicht: Dieser Tiktok-Trend ist eine schlechte Idee

Was sind die Hautpflege-Inhaltsstoffe, auf die du schwörst? Hyaluron? Vielleicht Niacinamid oder Vitamin C? Darüber können diverse Tiktok-Creator aktuell nur lachen. Sie sind auf Rindertalg umgestiegen. Ja – gereinigtes, pures Rinderfett, das sie sich als Creme-Ersatz ins Gesicht schmieren. Und nur für den Fall, dass du schon kurz davor stehst, dich auf den Weg zur Metzgerei zu machen: Wir haben bei Dermatologin Dr. med. Sabine Kurzidem nachgefragt, was der Talg tatsächlich taugt.

Wie kommt der Rindertalg auf den Beauty-Radar?

Der Talg an sich ist nichts Neues. Er wird schon lange genutzt, um Seifen und Lippenstifte herzustellen und kommt im Bau-Gewerbe zum Einsatz. McDonald’s frittierte in dem Fett lange seine Pommes Frites, in Belgien wird das heute noch gemacht. Doch wie gelangt er jetzt auf den Beauty-Radar?

Dr. Kurzidem hat eine Theorie: «Rindertalg ist reich an Vitamin A, D, E und K und voller Nährstoffe. Dazu kommen essenzielle Säuren wie Omega-3-Säuren, Linolsäure und Palmitinsäure, die der Haut prinzipiell guttun.» So sei der Talg zu seinem guten Ruf gelangt. «Ihm wird eine Anti-Aging-Wirkung nachgesagt, er soll bei trockener und gereizter Haut helfen und sogar gegen Akne ankommen.»

Was ist dran am Wundermittel?

Das klingt ziemlich gut – aber Vorsicht: «Bei Akne ist Rindertalg ein absolutes No-Go. Zwar hat er anti-entzündliche Eigenschaften. Bei Haut, die ohnehin schon zu viel Talg produziert, werden durch zusätzlichen Rindertalg die Poren aber noch weiter verstopft.»

Auch bei der angeblichen Anti-Aging-Wirkung fehle das Fundament. «Viele vermuten eine ähnlich gute Wirkung wie beim bekannten Wirkstoff Retinol.» Letzterer besteht aus Vitamin A, das auch im Rindertalg enthalten ist. «Die Konzentration ist aber viel zu gering, um wie Retinol in den tieferen Hautschichten die Kollagen- und Elastin-Synthese anzuregen.» In anderen Worten: Anders als durch Retinol lohnt es sich nicht, dank Rindertalg auf eine straffere, prallere Haut zu hoffen. Sowohl aus medizinischer als auch aus wissenschaftlicher Sicht, so Kurzidem, tauge das Produkt daher nicht als wirksame Creme-Alternative.

Was sind die Risiken?

Wir halten fest: Besonders gut wirken tut Rindertalg nicht – aber kann es gefährlich werden? «Zugelassene Kosmetika sind Studien mit Hunderten Probanden durchlaufen, um ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu testen. Beides fehlt bei Rindertalg, es ist nie als Hautpflege-Produkt getestet worden.»

Zudem bestehe das Risiko von allergischen Reaktionen: «Online hört man oft, das Risiko sei sehr gering. Dabei gibt es auch immer wieder Personen, die auf Rindfleisch allergisch reagieren. Wenn man unbedingt Rindertalg benutzen will, sollte an einer unauffälligen Stelle ein Allergietest durchgeführt werden, um schlimmeren Reaktionen aus dem Weg zu gehen.» Überleg dir doch zweimal, ob du wirklich so weit gehen musst … oder mit deiner aktuellen Hautcreme vielleicht gar nicht so schlecht beraten bist.