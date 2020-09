Tatort Mühlesteg in Zürich: Ein junger Mann springt von der Fussgängerbrücke in den Nähe vom Central auf ein Limmatschiff, das unter der Brücke durch in Richtung Zürichsee fährt. Das zeigt ein Tiktok-Video, das derzeit kursiert. Der Mann bleibt kurze Zeit auf dem Schiff stehen und springt dann ins Wasser. Im Hintergrund hört man ein Lachen.