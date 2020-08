Trivialisierung des Holocausts : Tiktoker verkleiden sich als Holocaust-Opfer – Auschwitz-Museum reagiert

Einige Tiktok-Nutzer posieren in Kurzvideos als KZ-Opfer. Bei der Yad-Vashem-Gedenkstätte in Jerusalem sorgt das Phänomen für Entsetzen.

In mit Musik unterlegte Videos sagen sie «Oh hi, willkommen im Himmel» oder «Ich starb durch die Gaskammern in Auschwitz.»

Die Gedenkstätte Yad Vashem hat Darstellungen von Holocaust-Opfern auf der Video-App Tiktok scharf kritisiert. Dies sei ein Beispiel für die Trivialisierung des Holocausts, teilte die Gedenkstätte in Jerusalem am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Auf der Video-Plattform waren zuletzt mehrere, mit Musik unterlegte Videos veröffentlicht worden, in denen sich Nutzer als Holocaust-Opfer ausgaben. Sie hatten sich dafür unter anderem geschminkt. «Oh hi, willkommen im Himmel», hiess es in eingeblendeten Sätzen eines Mädchens in einem der Videos. Auf Fragen, wie es gestorben sei und warum es so aussehe, antwortete das Mädchen: «Ich starb durch die Gaskammern in Auschwitz.»