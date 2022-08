Ukrainekrieg und Corona: Tiktoker weist auf Fake News hin, verbreitet aber auch selbst welche

Am 23. März 2017 ereigneten sich in einem Waffenlager in Balakleja in der Region Charkiw mehrere Explosionen. Zu dem Zeitpunkt sollen sich in dem Depot nach Angaben des NATO Munitions Safety Information Analyses Center (Pdf) rund 128 Millionen Kilogramm Munition befunden haben. Eine Person kam ums Leben, fünf weitere wurden verletzt. Die Explosionen schleuderten Trümmer bis in die Wohngebiete der Stadt. Rund 20´000 Menschen wurden evakuiert. Um weitere Schäden und Todesopfer zu verhindern, wurde die Strom-, Gas- und Wasserversorgung der Stadt unterbrochen. Unklar ist, was zu den Explosionen geführt hat. Es war von Sabotageakten, aber auch von bereits seit längerem bestehenden Sicherheitsproblemen die Rede.