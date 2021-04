Screenshot Video Now

Auf Plattformen wie T iktok und Instagram Geld verdienen mit Multi-Level-Marketing: Nicht so einfach.

Ganz einfach, viel Geld verdienen und sein eigener Chef sein : Damit werben immer mehr junge Menschen auf Social Media - Plattformen wie Tiktok und Instagram. Lena Wilczek Journalistin bei 2 0 Minuten, sagt: « Auch ich wurde i m Verlauf meiner Recherche m ehrfach direkt und sehr persönlich angeschrieben, es geht um Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetik, die ich auf Social Media verkaufen soll und so kann ich dann reich werden, viele Follower würde ich da gar nicht brauchen, heisst es. Im Verlauf vom Gespräch standen gar nicht die Produkte im Vordergrund, sondern die ganze Community und ich wollte darum von einem Experten wissen, was dahinter steckt. »

Dominic Stöcklin , Leiter CAS Digital Marketing Pro an der HWZ , ist so ein Experte. Er sagt: « Man kennt das mit dem Begriff Multi - Level - Marketing oder Network - Marketing, wo versucht wird, Mitglieder anzuwerben, die dieselben Produkte verkaufen, mit dem Versprechen, dass man sehr reich werden oder viel Geld verdienen kann. »

Anonyme Verkäuferin erzählt

20 Prozent vom Preis gehen an den Verkäufer, erzählt eine Verkäuferin , die anonym bleiben will. In einer Sprachnotiz präzisiert sie dann: « Mit wenig Aufwand sind es 100 Franken pro Monat, aber mit etwas mehr kannst du davon leben. Wir haben mehrere im Team, die ihren Job gekündigt haben und davon jetzt leben können. »