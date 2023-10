Tiktokerin ist erschöpft von der Arbeit

In einem Tiktok-Video erzählt sie, wie erschöpft sie ist.

Tiktokerin Brielle beklagt sich in einem Video über ihre straffen Arbeitszeiten. Sie sei ausgepowert und müde, wenn sie von der Arbeit nach Hause gehe. Denn ihr Arbeitsweg verschlingt über zwei Stunden täglich. Weiter schildert sie, dass sie keine Kraft mehr hat, um Sport zu treiben oder zu kochen, und fragt sich, wie sie die Zeit finden soll, um Freunde zu treffen oder gar Männer zu daten. Nach ihrem kürzlich erfolgten College-Abschluss hat sie jetzt nämlich einen Bürojob in New York angetreten.