Italien : Tiktokerin mit Hidschab geht mit Videos zu Diskriminierung viral

Die 19-jährige Aida Diouf Mbengue hat über 330’000 Follower auf Tiktok. In ihren Videos erzählt sie auf unterhaltsame Weise von ihrem Leben als Hidschab-Trägerin in Italien – und macht die Diskriminierung von Muslimas im Land sichtbar.

Als Hidschab-Trägerin widmet sie sich in ihren Videos der alltäglichen Diskriminierung, die sie erlebt.

In Italien ist die Tiktokerin Aida Diouf Mbengue viral gegangen.

«Ich bin eine Muslima, ich trage einen Schleier, und ausserdem bin ich schwarz», sagt die 19-jährige Aida Diouf Mbengue, die in einem Mailänder Einkaufszentrum ein Video für ihre Follower auf der Social-Media-Plattform Tiktok aufnimmt. Mehr als 330’ 000 sind es mittlerweile.

Mbengues Mission: Frauen, die Schleier tragen, sichtbarer machen. Die 19-Jährige, die im Alltag einen Hidschab trägt, gehört einer Gruppe junger Menschen an, die sich als «Afro-Influencer» positionieren – Menschen mit afrikanischem Hintergrund, die in Italien ihren Einfluss in sozialen Medien stärken wollen.