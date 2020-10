Sie lebte, liebte und verkörperte «Pokémon», wo sie nur konnte – nun muss die Tiktokerin Pokeprincxss ihren Usernamen ändern. Grund dafür ist eine Klage von Nintendo, da sich das Unternehmen am gewählten Namen der 23-jährigen Influencerin stört. Er sei zu nahe an der «Pokémon»-Franchise und verletze das Urheberrecht, heisst es bei der japanischen Firma.

«Ich werde Nintendo unterstützen»

«Ich weiss, dass es für euch einfach ein Username ist, aber für mich ist es so viel mehr als nur ein Username.» Natürlich sei es schade, dass die Sache, die ihre Kindheit so sehr geprägt und verschönert habe, nun das Unternehmen sei, dass hinter ihr her sei. «An meiner Liebe für ‹Pokémon› wird das nichts ändern, und ich werde Nintendo weiterhin unterstützen», so die Tiktokerin, deren Tattoos mehrheitlich aus «Pokémon»-Darstellungen bestehen.