Hinter den Ohren : Tiktokerin platzen im Flieger die Schönheits-OP-Nähte auf

Ihre Nähte am Kopf platzten wegen des Drucks in der Kabine auf – mit fatalen Folgen!

Brustimplantate, die im Flieger durch den Kabinendruck platzen. Ein Mythos, wie Schönheitschirurgen immer wieder beteuern. Doch diese Horror-Story ist noch weit beängstigender: Onlyfans-Model Weronika wollte nach einer Schönheitsoperation in der Türkei eigentlich nur nach Hause fliegen, doch dann «explodierte» ihr Hinterkopf, wie sie auf Tiktok in einem Video erzählt.

«Stell dir vor, du bist die Flugbegleiterin, die ich informieren muss, dass mein Hinterkopf durch den Druck explodiert ist.» Damit beginnt die junge Frau ihre Geschichte, in der sie ihr wahrhaft ungewöhnliches Erlebnis erzählt. Weronikas geschwollenes Gesicht ist dabei bandagiert und von blauen Flecken gezeichnet. «Ich bin aufgewacht, weil ich schreckliche Schmerzen hatte.» Vor allem hinter ihrem linken Ohr sei es zu Beschwerden gekommen, erinnert sich die Tiktokerin und fährt fort: «Ich stand auf, ging zur Toilette und hörte einen Knall.» In diesem Moment habe ihr das Herz bis zum Hals geschlagen.

Ärzte erteilten Fluggenehmigung

Die junge Frau ist froh, dass der Flug gut ausging. Keiner der beiden Ärzte habe einen Fehler gemacht, beteuert das Model. Bereits der behandelnde Arzt sei mit dem Heilungsprozess zufrieden gewesen und wollte ihr eigentlich eine Fluggenehmigung erteilen. Doch der Mediziner war in Eile und vergass das Dokument. Also liess sie sich erneut am Flughafen untersuchen und auch der Arzt vor Ort gab grünes Licht.

Den Grund für die Fehleinschätzung sieht Weronika eher bei sich selbst. Als sie ins Flugzeug gestiegen sei, sei noch alles in Ordnung gewesen. «Ich habe ungewöhnlich weiches Gewebe und schwelle mehr an als der Durchschnittsmensch, was dazu führte, dass durch den Druck im Flugzeug einige der Nähte an einer Stelle platzten», erklärt sie abschliessend den Vorfall.