Tiktokerin Caitlyn Loane stirbt im Alter von 19 Jahren

Caitlyn Loane hat auf Tiktok ihr Farmleben auf der australischen Insel Tasmanien dokumentiert und damit innerhalb von weniger als einem Jahr knapp 60’000 Followerinnen und Follower gewonnen. Nun ist sie im Alter von nur 19 Jahren gestorben, wie ihr Vater Philip am Donnerstag gegenüber « The Mercury » bestätigte.

«Sie war eine liebenswerte, wahnsinnig junge Frau, die ein unbezahlbares Mitglied unserer Familie war. Worte können unseren Verlust nicht beschreiben», so der Mann. Die Todesursache behielt die Familie bis jetzt für sich. Eine Bemerkung ihres Vaters deutet jedoch darauf hin, dass Caitlyn infolge eines Suizids gestorben ist. So gab er in seinem Statement an, dass jeder Tag ein «R U OK?»-Tag , zu Deutsch «Geht es dir gut?»-Tag, sein sollte. Damit spielt er auf eine australische Kampagne für mentale Gesundheit und Suizidprävention an.