Tiktokerin Vita Wirt ruft zum «Deinfluencing» auf

«Deinfluencing» : Tiktokerin Vita Wirt kämpft gegen Kaufempfehlungen von Influencern

Sogenannte «Deinfluencer» sagen dem klassischen Influencertum den Kampf an. Ihre Mission: Sie machen keine Werbung, sondern raten klar davon ab, Geld für bestimmte Kosmetik, Kleidungsstücke oder Technik auszugeben, die es in ihren Augen nicht wert sind.

Die Influencerin Michelle Skidelsky sagt von sich selbst, sie kaufe vieles, was sie gar nicht brauche. Warum sie das tut? Weil sie die Produkte bei Tiktok empfohlen bekommt. Sie steht nicht allein da. Vor allem junge Menschen, die aktiv auf Social Media unterwegs sind, sind davon betroffen. Im Warenkorb landet, was gehypt wird – so oft in den Himmel gelobt, bis man überzeugt ist, genau dieses Produkt könnte das Leben ein kleines bisschen besser machen.