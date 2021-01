Was ist der Unterschied zwischen Vagina und Vulva? Wie gross ist die Klitoris? Und das Jungfernhäutchen, existiert es überhaupt? Die weibliche Sexualität ist für viele Menschen umringt von Mythen, Scham und Tabus. «Das muss sich ändern», dachte sich Ronja Dornfeld aus Berlin und startete Anfang Jahr den Tik t ok-Account O rg.sm . Mit kurzen, unterhaltsamen Videos will die 30-J ährige die weibliche Sexualität enttabuisieren und zu einem offenen, Lust machenden Dialog anregen.

«Die weibliche Lust existiert in Biologiebüchern nicht»

«Mir ist aufgefallen, dass die weibliche Sexualität mit unheimlich viel Scham behaftet ist, und das durch alle Bildungs- und Gesellschaftsschichten und auch Altersklassen hinweg», sagt die Berlinerin. «Das Thema wird entweder durch die nüchterne Medizinerbrille betrachtet oder in Online f oren diskutiert. Das Ergebnis ist immer das Gleiche: Ich bin defekt. Und im Sexualkundeunterricht werden höchstens die Themen Verhütung, Schwangerschaft und sexuell übertragbare Krankheiten abgedeckt. Die weibliche Lust existiert in Biologiebüchern nicht.»

So entschied Ronja Anfang des Jahres kurzum, die weibliche Sexualität alltagstauglich zu machen: Sie eröffnete den Tik t ok-Account O rg.sm, auf dem sie und ihr kleines Team regelmässig kurze Erklärvideos posten. Darin lässt Ronja Frauen und Paare mit ihren Bettgeschichten zu Wort kommen und lädt Experten und Expertinnen ein, die zu spezifischen Themen Auskunft geben: Free Bleeding – also dem Trend, gänzlich auf Menstruationsprodukte zu verzichten –, Erektionsprobleme oder Selbstbefriedigung im Islam.

Tiktok-Acoount wurde schnell zum Erfolg

Das Ziel der Tik t ok-Videos ist immer das gleiche : Reden, worüber sonst nicht geredet wird, an starren Vorstellungen rütteln und zeigen, dass es richtig oder falsch in der weiblichen Sexualität schlichtweg nicht gibt.

Der Account wurde schnell zum Erfolg: Nicht mal ein Jahr nach dem Launch zählt O rg.sm über 144‘000 Follower und 3,8 Millionen Likes. Jedes Video wird von der Community rege kommentiert und geteilt – «der Bedarf an Aufklärung ist also da!», so Ronja.