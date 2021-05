Body Positivity - Tiktokerin zeigt, wie Modetrends an Plus-Size-Frauen aussehen

Auf Plattformen wie Pinterest findet man jede Menge Outfit-Inspiration. Was auffällt: Die Frauen auf den Bildern sind meistens sehr schlank. Tiktokerin Brooklyn Allen will zeigen, wie die trendigen Pieces aussehen würden, wenn sie von einem anderen Figurtyp getragen werden.

Ihre kritischen Styling-Videos mit dem Titel «Pinterest outfits on a fat person» erreichen auf Tiktok mittlerweile hunderttausende Userinnen und User, ihr erfolgreichstes Video zählt weit über eine Million Views. «Mir fehlt das wichtigste Accessoire, das diese Outfits so perfekt und begehrenswert erscheinen lässt: ein flacher Bauch», so Allen. Das hält die 23-Jährige aber nicht davon ab, Crop Tops, Teile mit Cutouts oder kurze Röcke in Szene zu setzen.