Google Form Trend - TikTokerinnen erfinden Dating-Lifehack

Tinder ist von der Idee begeistert – und führt eine ähnliche Funktion in die App ein.

Auf Tik t ok zeigen User innen Fragebögen, die sie Menschen schicken, mit denen sie ein Date hatten .

Tiktokerinnen haben das Dating-Leben revolutioniert – zumindest was Online-Dating angeht. In den letzten Tagen haben tausende Userinnen einen «Lifehack» gepostet, wie man vor oder nach einem Date – ohne unnötiges Warten und Hin-und-Her-Schreiben sofort weiss, was Sache ist. Der Schlüssel: Google Forms. Damit erstellen die Tinder-Tiktokerinnen einen eigenen Fragebogen, um die Kompatibilität des Gegenübers zu ermitteln.