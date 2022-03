Butterkerzen und Orangenkaffee – #tiktokmademedoit - Kreative User verbreiten skurrile Rezepte

Kreative Posts können in kurzer Zeit viral gehen und die Communitys mit neuen Ideen anstecken.

Espresso und Orangensaft

Die beliebte Food-Influencerin Mrs Flury, die auf Instagram und Tiktok je eine Followerschaft von knapp 130 Tausend zählt, hat den neuen Trend ausprobiert, der derzeit von vielen Nutzerinnen und Nutzern verbreitet wird. Sie sind geteilter Meinung und auch Doris Flury scheint vom Geschmack des frischgepressten Orangensafts in Kombination mit einem Espresso noch nicht ganz überzeugt.

Eine Kerze aus Butter

Der junge Koch des aussergewöhnlichen Restaurants «Forest» in Paris, Julien Sebbag, wurde besonders erfinderisch und verwandelte aromatisierte Butter in Kerzen. Die Butter, die durch das Anzünden des Dochts zu schmelzen beginnt, kann schliesslich genüsslich mit gutem Baguette gegessen werden. Die Tiktok-Community scheint begeistert. Juliens Post geht viral und erzielte bisher drei Millionen Views.

Food-Boards

Mit bereits 51 Millionen Aufrufen und diversen Interpretationen von Userinnen und Usern hat sich auf Tiktok ein Trend mit dem Hashtag #boardnight entfacht. Ganz nach dem Motto «Bring your own Board» werden in diesen Videos individuelle Food-Platters, zum Beispiel länder- oder gerichtspezifisch, für den gemeinsamen Film- oder Spieleabend erstellt. Hier werden Sushi-, Pizza-, Snack- oder Dessert-Liebhaber sicher fündig.