Sein Schauspieldebüt gab Til Schweiger in der deutschen TV-Soap «Lindenstrasse». Von 1990 bis 1992 war er dort in 37 Folgen zu sehen.

Til Schweiger kommt am 2. Oktober erstmals ans Zurich Film Festival, um den Golden Eye Award für seine beruflichen Erfolge entgegenzunehmen und seinen neuen Film «Gott, du kannst ein Arsch sein!» vorzustellen.

Zweimal musste Schweiger dem ZFF schon absagen

Schweiger hätte bereits 2009 und 2012 am Zurich Film Festival teilnehmen sollen, einmal gar als Jury-Präsident. Beide Male musste sein Besuch jedoch krankheitsbedingt abgesagt werden. Der Golden Eye Award ist seine erste ZFF-Auszeichnung. In seiner 30-jährigen Schauspielkarriere hat der 56-Jährige schon eine Vielzahl von Awards abgeräumt: darunter sechs Bambis – unter anderem für seine Rolle in «Der bewegte Mann», die ihm 1994 zum Durchbruch verhalf.