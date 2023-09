Til Schweiger meldet sich zurück

Schauspieler Til Schweiger (59) hat sich zuletzt rar gemacht , jetzt zeigte er sich wieder einmal in der Öffentlichkeit: In Hohenstein-Oberstetten in Baden-Württemberg präsentierte er ein Musterhaus seiner Marke «Barefoot». Bei dem Termin betonte er, wie gut es ihm gehe.

Das Musterhaus ist in Hohenstein-Oberstetten, rund 60 Kilometer südlich von Stuttgart, auf dem Schwörer-Musterhaus zu besichtigen. Schweigers Besuch bei der Eröffnung am Donnerstag ist einer seiner seltenen Auftritte der vergangenen Monate .

Til Schweiger: «Werde mich äussern, wenn ich es für richtig halte»

Der Schauspieler hat sich in den vergangenen Monaten wenig in der Öffentlichkeit gezeigt, seit ihm in einem «Spiegel»-Bericht im April Macht- und Alkoholmissbrauch am Filmset vorgeworfen wurden. Auf die weiter im Raum stehenden Vorwürfen angesprochen sagte Schweiger gemäss «Bild»: «Ich werde mich äussern, wenn ich es für richtig halte.»