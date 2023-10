Til Schweiger packt über sein Alkoholproblem aus

Der Schauspieler und Regisseur hat sich erstmals detailliert über sein Verhalten am Set von «Manta Manta» geäussert. Er gibt zu, die Kontrolle verloren zu haben.

1 / 6 Der Schauspieler Til Schweiger kommt zur Verleihung des Jupiter Award 2023. Schweiger hat sich nach Monaten erstmals ausführlich zu Vorwürfen rund um das Arbeitsklima beim Dreh des «Manta Manta»-Kinofilms geäussert. Christian Charisius/dpa Betroffene meldeten gegenüber dem «Spiegel» im Frühling dieses Jahres, Til Schweiger habe sich unter anderem gewalttätig verhalten. Getty Images for ZFF Wiederholt soll der Regisseur und Hauptdarsteller des Films betrunken an Sets erschienen sein und sich gegenüber Mitarbeitenden despektierlich verhalten haben. IMAGO/SKATA

Darum gehts Til Schweiger findet ehrliche Worte über sein Verhalten beim Dreh von «Manta Manta – Zwoter Teil»: «Es war eine Katastrophe, für die ich mich heute noch schäme.»

Gleichzeitig offenbart der Schauspieler und Regisseur, sich seit einem halben Jahr in Therapie zu befinden.

Seine Freunde und Familie würden ihm seit Jahren sagen, dass er zu viel Alkohol trinke.

Lange hat er geschwiegen, doch jetzt äussert sich Til Schweiger (59) zum ersten Mal zu den Anschuldigungen. Dem Schauspieler und Regisseur waren im Mai in einem «Spiegel»-Bericht Macht- und Alkoholmissbrauch am Filmset vorgeworfen worden. Bei den Dreharbeiten zu «Manta Manta 2» soll ein «Klima der Angst» geherrscht haben. Die Filmfirma hatte ein externes Gutachten erstellen lassen, Til Schweiger selbst hielt sich bedeckt – bis jetzt.

In einem Interview mit dem «Stern» spricht der gefallene deutsche Filmstar erstmals über seine Alkoholsucht und seine Wutausbrüche. Er gibt zu, dass die Bedingungen am Set nicht optimal gewesen seien. «Ich möchte nicht, dass jemand Angst vor mir hat.» Gleichzeitig gelobt Schweiger, sich um Besserung zu bemühen: Er befindet sich seit einem halben Jahr in Therapie.

Til Schweiger: «Ich habe ihn geohrfeigt»

Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weist er nur teilweise von sich. Er beschreibt, dass er einmal nach einer durchzechten Nacht am darauffolgenden Morgen alkoholisiert ans Set kam und man ihm den Zutritt zur Halle verwehrte. Der Herstellungsleiter habe Schweiger den Weg versperrt, weil er ihn vor sich selbst schützen wollte.

«Er hatte den Mut, sich mir in den Weg zu stellen. Und was tat ich? Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben.» Selbst seinen Sohn, der als Kameramann fungierte und ihn zur Rede stellen wollte, habe er angepflaumt. «Es war eine Katastrophe, für die ich mich heute noch schäme», so Schweiger weiter. Vieles, was geschehen ist, wisse er nur noch aus Erzählungen. Er hatte den kompletten Filmriss. Später habe er sich bei beiden entschuldigt.

Dass Til Schweiger zu viel Alkohol trinkt, war seinen Freunden und der Familie bekannt. Mehrfach hätten sie ihn darauf hingewiesen. «Es wurde schleichend mehr, dann kam der Kontrollverlust.»

Schweigers lallendes Instagram-Video

Warum er sich letztlich zur Therapie bewogen hatte, ist auf ein Instagram-Video, das er unter Alkoholeinfluss aufgenommen und gepostet hatte, zurückzuführen. Eigentlich wollte er damit seinen «Manta Manta»-Erfolg zelebrieren. Er lallte in die Kamera: «Ich feier gerade nur. Ich hab jetzt drei Nächte nicht geschlafen. Jede Nacht nehme ich mir vor, ich werde schlafen – ich schlafe wieder nicht.» Und weiter: «Meine Freunde sagen: Til, pass auf, du bist auch nicht unsterblich. Aber weisst du was, ich liebe mein Leben.» Nachdem sich Fans besorgt in den Kommentarspalten geäussert hatten, löschte er das besagte Video.

Im Nachhinein fand er es unerträglich und fragte sich selbst: «Wie kann dir so was passieren?» Er würde jetzt daran arbeiten, die Kontrolle zu behalten. Im Dezember feiert Schweiger seinen 60. Geburtstag. Das motiviert ihn, sich selbst und sein Leben in den Griff zu bekommen. «Ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Ich bin nicht perfekt. Es gibt Situationen, da flippe ich aus, da bin ich ungeduldig. Aber ich entschuldige mich auch dafür», sagt er weiter im Interview.