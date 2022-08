Til Schweigers Ex-Bodyguard tot in Uganda aufgefunden

Vor drei Wochen sei er in die Hauptstadt Ugandas, Kampala, gereist. In einem örtlichen Slum wollte er einen 10’000-Liter-Wassertank installieren und in einem Waisenhaus eine Küche einbauen. Die Betreiberinnen des Waisenhauses in Ostafrika machten sich Sorgen, als der Kampfsportler nicht zu einem Termin erschien, woraufhin sie ihn in seinem 20-Euro-Hotel aufsuchten. Dort fanden sie ihn schliesslich leblos auf dem Bett vor.