Forschungskonzert während Corona Tim Bendzko sang für 2200 Versuchskaninchen

In welchem Rahmen können Grossveranstaltungen während der Coronavirus-Pandemie stattfinden? Ein deutsches Forscherteam ging dieser Frage nach – und liess Popstar Tim Bendzko für 2200 Probanden singen.

Der deutsche Popsänger Tim Bendzko trat am 22. August 2020 während eines Grossversuchs der Universitätsmedizin Halle/Saale in der Arena Leipzig mit einer Band auf der Bühne auf.

In der Arena Leipzig ging am Samstagmorgen ein einmaliges Experiment über die Bühne: Mitten in der Coronavirus-Pandemie wollten Mediziner mit Freiwilligen das Ansteckungsrisiko bei Grossveranstaltungen in Hallen untersuchen. Dafür fand ab 8 Uhr eine Art Forschungskonzert in der deutschen Stadt Leipzig mit Popstar Tim Bendzko statt.