Streamingstarts November 2022: Tim Burtons erste Netflix-Serie dreht sich um Wednesday Addams

Luke Evans spielt in einer Thrillerserie einen Bruder, der seine verschollene Schwester sucht.

«Wednesday»

Die Addams Family ist zurück! Tim Burton widmet Wednesday, der sarkastischen Goth-Tochter der Grusel-Kult-Familie, eine Netflix-Serie. Immer an Wednesdays Seite: Ihr Sidekick, das eiskalte Händchen (eine abgetrennte Hand mit Eigenleben).

Darum gehts

Nachdem Wednesday an ihrer alten Schule Piranhas auf das Jungen-Schwimmteam losgelassen hat, startet sie an der Nevermore Academy neu.

Im Internat trifft sie auf magische Gschpänli, darunter Werwölfe und Vampirinnen. Während Wednesday versucht, einen Umgang mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten zu finden, will sie nebenbei eine Mordreihe aufklären und hinter ein Familien-Geheimnis kommen, das bereits seit 25 Jahren gehütet wird.

Das sagt Jenna Ortega

Für den Hit-Regisseur Tim Burton ist es seine erste Serie. «Es ist ein achtstündiger Tim-Burton-Film, das war das Ziel der Show», verrät Miles Millar, der am Drehbuch mitgeschrieben hat, in einem Pressestatement.

Ich mag alles, was mit der Addams Family zu tun hat!

Ich kann mich noch an die TV-Serie aus den Sechzigern erinnern.

Ich kann mich noch an die TV-Serie aus den Sechzigern erinnern. Ich hab die Kinofilme aus den Neunzigern geliebt, mit Christina Ricci als Wednesday!

«Echo 3»

In Mark Boals Thriller-Serie wird die Wissenschaftlerin Amber Chesborough (Jessica Ann Collins) vermisst: Sie ist nach Südamerika gereist, um dort Pflanzen zu erforschen, die bei Suchterkrankungen helfen könnten.

An der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela verschwindet sie allerdings spurlos. Ihr Ehemann Prince (Michiel Huisman) und ihr Bruder Alex (Luke Evans) machen sich auf die Suche nach Amber und geraten mitten in einen Krieg.

Das überzeugte Collins

Neben der Zusammenarbeit mit Mark Boal überzeugte Collins an der Serie vor allem eines, wie sie bei «Nerds and Beyond» erklärt: «Mich interessierte, dass Amber eine komplexe Frauenfigur mit vielen verschiedenen Schichten ist. Es gab so viele Möglichkeiten für diese Figur innerhalb einer erstaunlichen Geschichte.»