vor 59min

Bubendorf BL

«Timmy war mehr tot als lebendig»

Jugendliche haben Kater Timmy (2) in Bubendorf übel zugerichtet. Ein Mann konnte das Schlimmste verhindern. Jetzt sucht die Besitzerin des Büsi den Retter und will die Täter zur Rechenschaft ziehen.

von Lukas Hausendorf

1 / 7 Nach über einer Woche in der Klinik ist Kater Timmy (2) wieder daheim bei seiner Familie. Jugendliche hatten ihn am 14. Juli beinahe zu Tode gequält. Privat Der junge Kater erlitt eine Quetschung der Leber, eine Fehlfunktion des Darms und auch die Bauchspeicheldrüse wurde verletzt. Ein tierärztliches Attest bestätigt, dass die Verletzungen durch Gewalteinwirkung entstanden sind. Praivat Hier geschah die Tat: Die mutmasslichen jugendlichen Tierquäler haben Timmy am 14. Juli auf dem Gelände der Schule in Bubendorf misshandelt. Google Maps

Am Freitag wurde Timmy aus der Tierklinik entlassen, nachdem er am Dienstag vor zwei Wochen übel zugerichtet worden war. Jugendliche hatten den jungen Kater (2) auf dem Schulhausplatz in Bubendorf fast zu Tode gequält. Ein Herr ging dazwischen und verhinderte das Schlimmste. Timmys Besitzerin J. G.* versucht seit Tagen, den Retter des Büsi ausfindig zu machen. Bislang ohne Erfolg. Dafür wurde sie von der Solidarität, die ihr dank Facebook bekundet wurde, überwältigt.

Nicht nur wurde ihr Aufruf mehrere Hundert Mal geteilt, es wurden auch Spenden gesammelt, um ihre Unkosten zu decken. Die vielen Untersuchungen und die aufwendige Behandlung in der Tierklinik brachten die Familie finanziell an den Anschlag. «Jemand hat sogar einen Umschlag mit Geld in unseren Briefkasten gelegt», erzählt G.

Derweil erholt sich Timmy nur langsam von seinen schweren Verletzungen. Die Leber erlitt eine Quetschung, die Bauchspeicheldrüse ist verletzt und der Darm funktioniert nicht richtig. «Als er zum ersten Mal aus der Klinik kam, musste er sich permanent übergeben und lag apathisch im Katzenklo», erzählt sie. Danach brachte sie ihn gleich wieder in die Klinik, wo Röntgen- und Ultraschall-Untersuchungen folgten. Tagelang hing er am Tropf. «Die Tierärztin sagte, es werde lange dauern, bis er wieder fit sei.»

Kamen die Tierquäler aus Liestal?

Das tierärztliche Attest bestätigt auch, dass Timmys Verletzungen durch Gewalteinwirkung entstanden sind. Am Montag wird G. den Fall bei der Polizei zur Anzeige bringen. Sie habe auch schon Namen und Adressen von Jugendlichen, die möglicherweise als Tatverdächtige infrage kommen, sagt sie. Es gebe Hinweise, dass die Täter aus Liestal kommen. Der Baselbieter Kantonshauptort grenzt an Bubendorf. Sie sollen am gleichen Tag auch versucht haben, dort ein Feuer zu legen, und dabei von Anwohnern unterbrochen worden sein. «Ich will, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden», sagt G.

Der Baselbieter Polizei ist der Fall bereits bekannt, nachdem sich G. bereits vergangene Woche telefonisch erkundigte, wie sie vorgehen solle. Wichtig sei in solchen Fällen ein tierärztliches Zeugnis, das den Verdacht auf Tierquälerei erhärtet, erklärt Polizeisprecher Adrian Gaugler.

Timmy begleitete Kinder zur Schule

Timmy wird wohl bleibende Schäden von der Attacke davontragen. Der junge Kater ist eigentlich ein Promi im Dorf. Noch vor den Sommerferien begleitete er täglich Kinder auf ihrem Schulweg. «Er ging sogar mit ihnen ins Klassenzimmer», erzählt G. Das kommt nicht von ungefähr. Familie G. lebt gegenüber der Schule und Timmy gehört eigentlich ihrem ältesten Sohn (5). «Er ist wirklich ein mega Kinder-Kater», erzählt sie.

Seit dem Vorfall ist er aber scheu und ängstlich und G. zweifelt, dass er je wieder so zutraulich wird. «Wir hoffen, dass er wenigstens wieder ganz gesund wird», sagt sie. Am Montag steht schon wieder der nächste Tierarzt-Termin an.