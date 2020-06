Aktualisiert vor 1h

Wechsel zum FC Chelsea?

Timo Werners Abgang ist alles andere als fix

Der Mittelstürmer soll sich mit Chelsea einig sein. Bei seinem Noch-Arbeitgeber Leipzig liegt angeblich keine Transferanfrage vor. Vorstandschef Mintzlaff redet von einem Abschied deshalb noch im Konjunktiv.

1 / 3 Dürfte diesen Sommer in die englische Premier League wechseln und soll sich mit Chelsea bereits einig sein: Timo Werner. KEYSTONE Timo Werner (l.) spielt eine beeindruckende Saison: In 30 Bundesliga-Spielen gelangen dem Mittelstürmer 25 Tore. Nur logisch also, dass er heiss begehrt ist. KEYSTONE Werner bringt die Grundvoraussetzungen für die Premier League mit: Tempo und Durchsetzungsvermögen. KEYSTONE

Darum gehts Timo Werner wird Leipzig diesen Sommer wohl verlassen.

Er dürfte von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen, die bei maximal 60 Millionen Euro liegen soll.

Chelsea wird wohl das Rennen um den Top-Stürmer der Leipziger machen. Auch Liverpool soll Interesse haben.

Leipzigs Vorstandschef Mintzlaff sagt aber, es gäbe bislang noch keine offizielle Anfrage.

Ex-Profi Michael Ballack hält Werner-Wechsel zu Chelsea für eine «gute Entscheidung für beide Seiten»

Der Wechsel von Timo Werner zu Chelsea ist nach Aussage von RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff noch nicht perfekt. Bisher liegt dem Bundesligisten demnach auch noch keine offizielle Anfrage für einen Transfer des Nationalstürmers vor. «Bislang hat weder Timo Werner bei uns die Klausel gezogen, noch hat irgendein Verein uns einen Transfervertrag geschickt», sagte Mintzlaff am Samstag im TV-Sender Sky vor der Partie gegen den SC Paderborn (1:1). Werner habe allerdings «schon vor einigen Wochen signalisiert, dass er sich mit einem Transfer beschäftigt», sagte Mintzlaff.

Werner steht Medienberichten zufolge dicht vor einem Transfer zu Chelsea im Sommer. Zuvor galt auch der FC Liverpool als mögliches Ziel. Der 24-Jährige sei wegen seiner Ausstiegsklausel nun derjenige, der über einen möglichen Wechsel entscheide, sagte Mintzlaff. «Jetzt sitzt Timo Werner im driver’s seat, nicht mehr wir.»

Mit der Ausstiegsklausel, die dem Vernehmen nach zwischen 50 und 60 Millionen Euro liegen soll, habe der Club Werner die Möglichkeit gegeben, den nächsten Schritt machen zu können. «Für uns war wichtig, dass wir den Vertrag mit ihm verlängern, weil für unseren jungen Verein wichtig ist, dass wir keinen Spieler haben, der ablösefrei vom Hof zieht», sagte Mintzlaff über die Verlängerung des Kontrakts im Vorjahr.

Leipzig will die Saison mit Werner zu Ende spielen

Im Falle eines Wechsels seines Top-Torjägers hofft Mintzlaff darauf, die laufende Bundesliga-Saison trotz der Verzögerung durch die Corona-Pandemie mit Werner beenden zu können. «Wir sind uns sicher, dass wir mit dem neuen aufnehmenden Verein die Regelung finden, dass wir die Bundesliga-Saison mit Timo zu Ende spielen, wann auch immer das ist», sagte der Vorstandschef.

Die Lösung für eine Fortsetzung der Saison in der Champions League gelte es noch zu diskutieren, sagte Mintzlaff. Leipzig steht im Viertelfinal der Königsklasse. Chelsea hat sein Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern München 0:3 verloren. Das Rückspiel steht noch aus. Die Champions League soll erst im August zu Ende gespielt werden.

Für wen Werner dann spielberechtigt wäre, müsste wohl letztlich auch von der Uefa geklärt werden. «Das sind so viele unterschiedliche Interessen durch die unterschiedlichen Ligastarts. Es gibt da sicherlich auch viel Lobbyismus. Da sind wir als RB Leipzig, als junger Verein, nicht der Verein, der bestimmend ist. Wir hätten natürlich den Wunsch, dass wir Ende August die Champions League zu Ende spielen», sagte Mintzlaff.

«Der Rhythmus ist natürlich viel intensiver als in Deutschland.» Michael Ballack

Der frühere Captain der deutschen Nationalmannschaft Michael Ballack hält den sich anbahnenden Wechsel von Werner zu Chelsea für eine «gute Entscheidung für beide Seiten». «Für Timo, weil er dorthin passt, weil die Art Fussball zu spielen für ihn passt», sagte Ballack am Samstag in der Sendung «Wontorra - der Fussball-Talk» des TV-Senders Sky. «Ich glaube, mit Chelsea hat er sich für einen Verein entschieden, wo er eine grössere Chance hat zu spielen, was sehr wichtig ist für ihn», sagte der ehemalige Fussball-Profi, der von 2006 bis 2010 für die Londoner gespielt hatte.

Der Wechsel werde dem 24-Jährigen helfen, «den nächsten Schritt in der Nationalmannschaft zu machen, bei einem grossen Top-Club wird sich sein Standing erhöhen», urteilte Ballack. Dem Premier-League-Vierten traut der ehemalige Bundesliga-Profi in Zukunft auch wieder Titel zu. «Die Mannschaft wird erneuert, sie wird mit Sicherheit verstärkt, auch bei Chelsea wird viel Geld in die Hand genommen, um wieder ganz oben anzuklopfen», sagte Ballack. «Da wird eine gute junge Mannschaft aufgebaut, das ist sehr vielversprechend.»

In der Premier League erwarte Werner «eine gewisse Härte im positiven Sinne, dass er mit noch besseren Spielern zusammenspielt», sagte Ballack. Dennoch müsse sich Werner an das höhere Tempo gewöhnen: «Der Rhythmus ist natürlich viel intensiver als in Deutschland. Gerade für Stürmer ist es viel intensiver, es gibt viel mehr Zweikämpfe, da muss er sich schnell dran gewöhnen.»