Menschen melden sich bei ihm an und werden dann an eine passende Person vermittelt.

V or drei Wochen ging das Jungunternehmen mit der Website talkline.ch online . «Wir wollen den Menschen die Einsamkeit nehmen und jemandem zum R eden geben», s o Timon . Wichtig sei dabei, dass es sich nicht um eine Partnerbörse handle. «Falls es f unkt , ist das schön . U nser Ziel ist es aber , Freundschaften zu schaffen.» Doch wie funktioniert das System genau? «Zu Beginn füllen unsere Kunden einen kurzen Fragebogen aus, in dem sie ihre Hobby s , Interessen und Daten zur ihrer Person angeben», erklärt der Gründer. Er matche dann gemeinsam mit seinem Team die passendsten Treffer – in Handarbeit . « Danach organisieren wir einen Termin, während dem sich die beiden Personen via Telefon austauschen und kennenlernen können.»

Knapp 50 Franken kostet die Vermittlung

Wichtig sei, dass anfangs keiner die Nummer des anderen habe. «Wir verbinden die Anrufe über eine anonyme Nummer der Firma», so Timon . D ie beiden Personen haben dann unbegrenzt Zeit, miteinander zu sprechen. Wenn es passt , können sie ihre Kontaktdaten austauschen und auch privat in Kontakt bleiben. «Falls es während de s Gespräch s überhaupt nicht harmoniert und sie ihre Nummern am Ende des Telefonates nicht tauschen wollen, vermitteln wir die Konta k tsuchenden k ostenlos an eine andere Person, bei der sie ihr Glück nochmals probieren können», so der Zürcher.