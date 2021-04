Am Mittwoch folgte nun ein aussagekräftigeres Indiz. So wurden die ehemaligen «The King»-Co-Stars erneut am selben Fleck in New York gesichtet. Und während Timothée mit einer Freundin draussen unterwegs war, wartete Johnny Depps (57) und Vanessa Paradis’ (48) Tochter in einem Auto – in das ihr Ex-Freund wenig später ebenfalls einstieg.