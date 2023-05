Tina Turner: Das sind fünf besondere Lieder ihrer Laufbahn

Mit 83 Jahren ist Sängerin Tina Turner in ihrem Haus in Küsnacht in der Schweiz verstorben, wie ihr Agent Bernard Doherty am Mittwoch mitteilte. Hier sind die prägendsten Songs ihrer Karriere.

Darum gehts Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Das teilte der Agent der Rocklegende Bernard Doherty am Mittwoch mit.

Hier sind fünf besondere Lieder ihrer Laufbahn.

«Proud Mary» (1971)

Tina und ihr Mann Ike wurden mit ihrer Version des vom Gospel beinflussten Songs «Proud Mary» bekannt, das die Band Creedence Clearwater Revival zwei Jahre zuvor veröffentlicht hatte. Die Variante des Turner-Duos war rockiger und anzüglicher – und verschaffte dem Ehepaar eine Grammy-Auszeichnung . Tina Turner sang den Song auch noch, als sie solo auftrat und machte ihn zu ihrem Markenzeichen.

«What’s Love Got To Do With It» (1984)

Die Veröffentlichung dieses Songs prägte Turners Etablierung als erfolgreiche Solo-Künstlerin nach der professionellen und persönlichen Trennung von Ike im Jahr 1976. Das Stück war ihr einziger Nummer-Eins-Hit in den USA und brachte ihr vier Grammys ein. Der Songtitel wurde auch zum Titel des Oscar-nominierten Films über ihr Leben aus dem Jahr 1993.

«We Don’t Need Another Hero» (1985)

Im Titelsong zum post-apokalyptischen Film «Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel» mit Mel Gibson spielt Turner die skrupellose, in Kettenhemden gekleidete Blondine Aunty Entity. Ein ähnliches Outfit trägt sie im Video des Songs, der vor falschen Hoffnungen und Unterdrückung warnt.

«The Best» (1989)

Turners Cover-Version eines Bonnie-Tyler-Songs wurde zum Riesenerfolg ihres 1989 veröffentlichten Albums «Foreign Affair». 1990 wurde der Song, umbenannt in «Simply the Best», genutzt, um die australische Rugby-Liga zu bewerben. Das Stück verwandelte sich in eine weltweit in Stadien gesungene Sporthymne.

«Golden Eye» (1995)

Als Megastar wurde Turner auserkoren, den begehrten Titelsong zum James-Bond-Film «Golden Eye» zu singen, den Bono und The Edge von der Band U2 geschrieben hatten. In vielen Ländern stürmte der Song die Top Ten.

