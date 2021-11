Sängerin und Schauspielerin : Tina Turner erhält Ehrendoktortitel von Uni Bern für ihr Lebenswerk

Die Berner Hochschule ehrt die Sängerin und Schauspielerin für ihr einzigartiges musikalisch-künstlerisches Lebenswerk. Am 4. Dezember wird die Ikone den Titel entgegennehmen.

Viele Menschen berührt

Sieben von acht Würdigungen, die am 4. Dezember im Casino Bern verliehen werden, gehen an Frauen. Tina Turner habe sich zudem als Frau in einem zuvor von Männern dominierten Bereich durchgesetzt und mit ihrer Art viele Menschen berührt. Wie in der am Freitag veröffentlichten Würdigung weiter steht, habe sie mit ihrer Kunst auch «beispielhaft einen Weg aus mehrfach diskriminierten Verhältnissen gezeigt».