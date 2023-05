Trauer um Sängerin: Tina Turner ist tot – Rocklegende wurde 83 Jahre alt

1 / 5 Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. imago images/POP-EYE Turner, eine der bekanntesten Stimmen der Rockmusik mit Hits wie «Proud Mary» und «The Best» litt seit längerem unter gesundheitlichen Problemen. REUTERS Tina Turner verkaufte mehr als 180 Millionen Alben und gewann zwölf Grammy Awards. IMAGO/MediaPunch

Darum gehts Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Die Sängerin verkaufte mehr als 180 Millionen Alben und gewann zwölf Grammy Awards.

Sie litt bereits seit längerem unter gesundheitlichen Problemen.

Rocklegende Tina Turner ist tot. Die US-Sängerin, die in Küsnacht am Zürichsee wohnte, starb im Alter von 83 Jahren. In einer Erklärung zu ihrem Tod heisst es: «Mit ihr verliert die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild.» Es werde eine private Beerdigungszeremonie für enge Freunde und Familie stattfinden.



Tina Turner, eine der bekanntesten Stimmen der Rockmusik mit Hits wie «Proud Mary» und «The Best» litt seit längerem unter gesundheitlichen Problemen, wie ihr Pressesprecher der Nachrichtenagentur PA mitteilte. Bereits 2017 musste sich Tina Turner einer Nieren-Transplantation unterziehen. Diese wurde nötig, weil die Sängerin jahrzehntelang unter Bluthochdruck litt, der ihre Organe schwer geschädigt hat. Es war schliesslich ihr Mann Erwin Bach, der ihr eine seiner Nieren spendete.

Sie gewann 12 Grammy Awards

Tina Turner verkaufte mehr als 180 Millionen Alben und gewann zwölf Grammy Awards. Sie galt als eine der am härtesten arbeitenden Frauen im Showgeschäft und hatte über drei Jahrzehnte lang auf ihren Tourneen rund um die Welt für volle Stadien gesorgt.



2021 wurde sie in die «Rock & Roll Hall of Fame» in Cleveland in den USA aufgenommen. «Wenn sie mir mit 81 Jahren immer noch Auszeichnungen geben, muss ich irgendetwas richtig gemacht haben», scherzte sie bei der Zeremonie per Videozuschaltung aus der Schweiz. Erst letztes Jahr teilte Tina ihre Trauer mit ihren Fans nach dem tragischen Tod ihres geliebten Sohnes Ronnie.



Sie zeigte sich nur noch selten in der Öffentlichkeit

Die «Queen of Rock ‹n› Roll» hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen, sexy Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Das war vor allem in den 80er- und 90er-Jahren. Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück. Sie genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit fortan das Leben ohne Verpflichtungen.

Turner zeigte sich danach nur noch selten in der Öffentlichkeit, etwa, um für ein Buch oder ein Musical über ihre Lebensgeschichte zu werben. Mit ihrem 16 Jahre jüngeren deutschen Partner Erwin Bach lebte sie seit den 90er-Jahren am Zürichsee. Dort feierten die beiden 2013 ein rauschendes Hochzeitsfest. Turner hat später sogar die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen.

