24’000 Quadratmeter - Tina Turner kauft riesiges Landgut am Zürichsee

Die weltbekannte Schauspielerin und Sängerin Tina Turner hat zusammen mit ihrem Mann Erwin Bach ein Landgut in Stäfa am Zürichsee gekauft. Die Liegenschaft ist seit September 2021 im Besitz des Stars, wie das Grundbuchamt und Erwin Bach gegenüber der «Handelszeitung» bestätigen.

Grund für den Kauf der Mega-Immobilie ist die Pandemie, wie es weiter heisst. Die beiden leben seit Jahren in Küsnacht zur Miete, in einer Villa mit Seeanstoss. «Mit diesem Anwesen haben wir ein neues Wochenendrefugium in unmittelbarer Nähe gefunden», sagt Bach zur «Handelszeitung».