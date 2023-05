Tina Turner: Details zur Bestattung – sie soll eingeäschert werden

Am «Walk of Fame» in Hollywood haben Fans bereits wenige Minuten nach der traurigen Nachricht Blumen bei Turners Stern platziert.

Die mit Welthits wie «Private Dancer» und «Simply the Best» zur Legende gewordene Rocksängerin Tina Turner ist tot. Die Musikikone starb «nach langer Krankheit» im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht ZH, wie ihr Agent Bernard Doherty am Mittwoch mitteilte. «Tina Turner wird im engsten Freundes- und Familienkreis während einer privaten Zeremonie beigesetzt», liess er nur wenig später in einem Statement verlauten. Nun gibt ein weiterer Wegbegleiter Auskunft über die bevorstehende Beerdigung und bestätigt, «dass es eine kleine, sehr private Angelegenheit sein wird».