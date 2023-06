Tina Turner starb, ohne ihre Urenkelkinder zu kennen

Vergangenen Mittwoch starb Tina Turner im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht ZH.

Mehr als eine Woche ist es mittlerweile her, dass die Nachricht die Welt unter Schock versetzte: Im Alter von 83 Jahren starb Tina Turner in ihrem Haus in Küsnacht ZH. Nur einen Tag danach meldete sich ein Sprecher der Queen of Rock ’n’ Roll mit weiteren Details zur Todesursache. Wie er gegenüber der «Daily Mail» sagte, sei Tina Turner eines natürlichen Todes gestorben.