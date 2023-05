Tina Turner: Landgut Steinfels gehörte ihr

Die mit Welthits wie «Private Dancer» und «Simply the Best» zur Legende gewordene Rocksängerin Tina Turna ist tot. Die Musik-Ikone starb «nach langer Krankheit» im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht ZH, wie ihr Agent am Mittwoch mitteilte.

Bereits 1995 zog Tina Turner in die Schweiz. Zuerst wohnte sie am Zürichberg, doch bereits drei Jahre später erfolgte der Umzug nach Küsnacht in das Château Algonquin, wo sie bis zu ihrem Tode wohnte. Grund für den Umzug nach Küsnacht sei Tina Turners Wunsch gewesen, direkt am See zu wohnen.