Tina Turners Krankenschwester spricht über Dialyse-Behandlung 

Darum gehts Tina Turner starb am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht ZH.

Die Queen of Rock hatte ein bewegtes Leben und eine lange Krankheitsgeschichte.

Nun erzählt eine slowakische Krankenschwester von ihren Begegnungen mit der Sängerin.

Rund zwei Wochen sind seit Tina Turners Tod vergangen. Zuvor hatte die Rocklegende jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Weil Turner unter Bluthochdruck litt, waren ihre Organe schwer geschädigt.

2017 musste sie sich einer Nieren-Transplantation unterziehen. Es war schliesslich ihr Mann Erwin Bach, der ihr eine seiner Nieren spendete. Eine, die ihren Leidensweg hautnah miterlebt hat, war die slowakische Krankenschwester Silvia Hudáčková Poprad, die sich jetzt öffentlich dazu äussert. Sie soll Turner zur Seite gestanden haben, als sich diese dreimal pro Woche in das Dialysezentrum einer Schweizer Klinik am Zürichsee begeben musste.

Bei der Dialyse handelt es sich um ein Blutreinigungsverfahren, bei dem das Blut durch einen Filter gepumpt wird und dann gereinigt in den Körper zurückfliesst. Eine Behandlung dauert vier bis fünf Stunden.

Tina Turner nutzte Seiteneingang zur Klinik

«Ein Mensch, der zur Dialyse geht, kämpft ums Überleben», sagte die betreuende Krankenschwester Hudáčková der slowakischen Zeitung «Plus 7 dni». Ihr zufolge habe man sich in der Klinik, die nur wenige Minuten von ihrer Villa in Küsnacht entfernt sei, sehr um den Schutz der Privatsphäre der Musiklegende bemüht.

So soll sie das Spital stets über den Seiteneingang betreten haben, wo sie mit ihrem bürgerlichen Namen Anna Mae Bullock in der digitalen Datenbank registriert worden war. «Die Dialyse, wegen der sie zu uns kam, hat ihr Leben verlängert. Sie lebte noch weitere sechs Jahre», erzählt die Slowakin weiter.

Schwester hätte Turner nicht erkannt

Silvia Hudáčková arbeitete dem Bericht zufolge 20 Jahre lang als Krankenschwester in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Sie wechselte von Wien in die Einrichtung am Zürichsee und wusste zunächst nicht, dass sie dort einen so grossen Star betreuen werde. Rückblickend gibt sie aber zu, dass sie Turner letztlich nicht erkannt hätte, wenn sie nicht im Voraus gewusst hätte, wer kommen würde.

Die ikonische Perücke, die als Turners Markenzeichen galt, habe sie im Alltag nicht getragen. «Trotzdem war sie immer noch eine gut aussehende Frau, wirklich hübsch für ihr Alter. Am meisten erinnere ich mich jedoch an ihren Blick und das Funkeln in ihren Augen. Ich habe wirklich die Freundlichkeit von ihr gespürt.»

Strenge Geheimhaltung

Jemandem von ihrer prominenten Patientin erzählen durfte Hudáčková allerdings nicht – auch nicht ihren engsten Verwandten in der Slowakei. «Im Krankenhaus erhielten wir ein Verbot, über sie zu sprechen, auch für ihre Familienangehörigen. Es galt eine strenge Nachrichtensperre für Tina, um ihr die nötige Ruhe zu gewährleisten. Während der gesamten Therapie mussten wir sicherstellen, dass niemand etwas über sie erfuhr, was uns auch gelungen ist.»

Erwin Bach sei seiner Frau bei jedem Spitalbesuch zur Seite gestanden. «Aus meiner Sicht hatten sie eine schöne, besondere Beziehung», so die Krankenschwester.

Was ihre Gesundheit angeht, hatte es Turner bis zuletzt nicht leicht. Nebst Nierenversagen erkrankte sie an Darmkrebs und erlitt mehrere Schlaganfälle. Ausgerechnet ihre markante Stimme versagte in den letzten Stunden ihres Lebens, wie ein Insider «Radar Online» erzählt. Turner habe demnach kaum noch ein Flüstern von sich geben können.